Football: La légende Mario Zagallo est hospitalisée depuis deux semaines

Celui qui est entré dans l'histoire du football en devenant le premier à remporter la Coupe du monde en tant que joueur (1958 et 1962) et sélectionneur (1970) «est toujours hospitalisé», a confirmé mardi à l'AFP la clinique Barra d'Or. Selon le dernier bulletin médical, qui date de lundi, le Brésilien présente «une évolution favorable», demeure «lucide, et n'est pas placé sous assistance respiratoire».

Il y a un an, il avait été hospitalisé près de deux semaines dans une unité de soins semi-intensifs dans la même clinique de Rio, pour une infection respiratoire. Cette fois, il a été admis à Barra d'Or, le 15 août dernier, six jours après avoir fêté ses 92 ans.

Il a ensuite été sélectionneur du Brésil, champion du monde en 1970, considéré comme l'une des meilleures équipes nationales de tous les temps avec Pelé, Rivellino, Jairzinho, Tostao ou Gerson. Au Mondial 1998, Zagallo était à la tête de la Seleçao, finaliste malheureuse face à la France. Seules deux autres personnalités ont gagné la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur, l'Allemand Franz Beckenbauer (1974 et 1990) et le Français Didier Deschamps (1998 et 2018).