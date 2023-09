Football: La mise au point de Tami: «Xhaka et Yakin doivent avoir une discussion»

Même si, dans un premier temps, Tami a voulu se poster en patron. «Ces déclarations ne m’ont pas plu, parce qu’elles n’aident personne et, dans ces cas-là, on doit toujours penser à l’équipe, a voulu faire savoir le Tessinois. Après un match, ce qui est dit est teinté d’émotions et je préfère donc qu’on fasse son autocritique plutôt que l’on se livre à une analyse complète du match. Je peux comprendre Granit, ce match-là a brassé beaucoup d’émotions.»