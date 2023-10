Football: La presse suisse n’épargne pas Murat Yakin

Murat Yakin avait de quoi avoir la tête basse, dimanche soir, à Saint-Gall. freshfocus

«À l’automne de sa déconfiture, l’équipe de Suisse est comme ces arbres qui ont perdu toutes leurs feuilles: elle tremble, nue. Son sélectionneur est plus perdu que jamais, à multiplier les choix catastrophiques, et il faut bien se demander s’il est encore l’homme de la situation, ou s’il l’a jamais été, tant la sélection helvétique est tombée bas.» Dans son édition de lundi, la «Tribune de Genève» et «24 Heures» n’épargnent pas Murat Yakin après le match nul (3-3) contre la Biélorussie. «Passé la baraka du début, cette qualification si chanceuse devant l’Italie pour le Mondial 2022, tout fait pschitt.»

Dans ses colonnes, sous la plume de Laurent Ducret (de l’agence Keystone-ATS), «La Liberté» revient également sur les hommes lancés d’entrée par le sélectionneur. «Murat Yakin n’a pas soigné son image auprès de ses joueurs avec des choix malheureux. Écarter du onze de départ Dan Ndoye et Zeki Amdouni, dont les introductions furent bénéfiques, ne fut pas l’idée du siècle. Laisser sur le banc Denis Zakaria pendant l’intégralité de la rencontre interpelle aussi. Avec son abattage et sa grinta, le Genevois aurait apporté beaucoup plus qu’un bien pâle Djibril Sow.»

De son côté, «Le Temps» écrit que l’équipe de Suisse a «frisé l’humiliation» dimanche à Saint-Gall. «La liste des résultats indignes de son talent s’allonge après les nuls 2-2 concédés contre la Roumanie et le Kosovo ces derniers mois. Faut-il parler de crise? À tout le moins de crise de confiance, lit-on dans le quotidien. Pendant ce temps, la position de Murat Yakin se fragilise, un mois après les critiques relatives à l’intensité des entraînements formulées par Granit Xhaka.»

Chef de la rubrique football du «Blick», Christian Finkbeiner réclame de «l’humilité, de la modestie» et note que le doute n’est plus permis, pour cette équipe de Suisse «arrogante». «La Nati est en crise», écrit-il, rappelant au passage que le capitaine Granit Xhaka, entre le tirage au sort et le début des qualifications, avait dit viser dix victoires en autant de matches dans un «groupe qui est le plus faible sur le papier». «L’ASF doit aussi se poser la question, quel que soit le résultat de la qualification pour le championnat d’Europe: Murat Yakin est-il le bon entraîneur pour l’équipe nationale?».