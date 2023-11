Football: La Romandie aime les espoirs suisses, qui le lui rendent bien

L’équipe de Suisse M21 va encore jouer de ce côté-ci de la Sarine ces prochains jours et ça lui plaît. Place à l’Arménie et à la Roumanie à Neuchâtel.

Franck Surdez a le sourire avec le maillot à croix blanche. Pascal Muller/freshfocus

Ce vendredi à 18 h 30, puis mardi prochain à la même heure, les espoirs suisses peuvent faire un grand pas vers l’Euro 2025 de leur catégorie d’âge, qui se déroulera en Slovaquie dans un an et demi. Pour ce faire, il faudra venir à bout de l’Arménie, puis de la redoutable Roumanie. Près de 5000 tickets ont déjà trouvé preneurs pour la première de ces deux rencontres prévues à la Maladière de Neuchâtel, après que 5666 personnes avaient garni les gradins de la Tuilière de Lausanne pour voir un joli spectacle contre le Monténégro (4-2).

«C'est un grand plaisir de jouer à Neuchâtel avec le maillot de la Suisse, sur mon terrain, devant mes supporters, mes amis, ma famille, savoure Franck Surdez, l’ailier de Xamax et local de l’étape avec le latéral Zachary Athekame. Ça ne me surprend pas qu’il y ait autant de monde pour ce match, en fait. Ici, les gens sont fans de football et supporters de l’équipe de Suisse. C’est pour ça que je trouve logique que les tribunes de la Maladière soient bien remplies.»

«Quand on évolue avec les moins de 21 ans, on apprend à construire une cohésion d’équipe en peu de temps. C’est le plus important, explique Surdez. Avec la sélection, tout se joue un peu plus vite, le niveau est un cran au-dessus par rapport à certains joueurs que j’ai l’habitude d’affronter le week-end en Challenge League. Du coup, on doit s’adapter par rapport à ça et on en profite pour progresser.»