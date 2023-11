La Suisse M21 favorite contre l’Arménie à Neuchâtel

Becir Omeragic joue un rôle de leader dans l’arrière-garde des espoirs helvétiques. AFP

Après deux succès en Finlande (1-2) et à Lausanne contre le Monténégro (4-2) d’entrée, la Suisse avait buté sur la défense adverse, en Arménie (0-0). Les Helvètes ne peuvent plus perdre de temps en route, s’ils veulent assurer au plus vite leur qualification pour l’Euro 2025 en Slovaquie, dans un groupe E plus qu’à sa portée. Vendredi et mardi à Neuchâtel, à chaque fois à 18 h 30, la sélection de Sascha Stauch va recevoir l’Arménie et la Roumanie, avec pour mission de marquer six points et aussi de montrer une vraie montée en puissance pour un contingent révolutionné l’été passé et privé d’Ardon Jashari, pour une raison encore à déterminer.

Cette poule est pour le moment dominée par l’Albanie, que la Suisse rencontrera en mars et en septembre prochains, mais qui compte un match en plus. Pas de quoi savoir donc ce que vaudrait cette sélection rouge et blanche au plus haut niveau international pour l’instant donc. Mais son entraîneur se veut patient et souhaite faire les choses dans l’ordre: «Notre premier objectif, c’est de nous qualifier pour l’Euro. Après, bien sûr, on voudra se tester contre les grandes nations. Mais concentrons-nous d’abord sur nos matches. La Roumanie, c’est une belle équipe, avec une belle génération. Ils étaient des trois derniers Euros. Ce sera un adversaire dangereux pour nous».

Trois éléments confirmés

«Gagner les deux matches avec la manière, c’est notre objectif. C’est ce que nous voulons faire. C’est important pour la qualification et on va essayer d’y arriver, a continué le sélectionneur cette semaine, sous des trombes d’eau qui n’ont pas perturbé le synthétique de la Maladière. On n’a pas beaucoup de temps pour mettre en place les choses tactiquement, lors de ces rassemblements. C’est pour ça que chaque entraînement est important. Lundi, mardi, mercredi encore… Et ensuite, c’est directement la préparation pour le match et c’est parti!»

«Pour les joueurs, les M21, c’est une fenêtre d’opportunité. Il y a pas mal de scouts et ça permet de se montrer aux clubs de l’élite et de l’étranger» Sascha Stauch, sélectionneur des espoirs

Ces Rougets, faits en majorité de joueurs de Super et Challenge League, disposent de trois éléments confirmés qui jouent à l’étranger: Fabian Rieder à Rennes, Leonidas Stergiou à Stuttgart et Becir Omeragic à Montpellier, et Stauch compte sur eux: «Ceux qui ont déjà joué quelques années en espoirs amènent beaucoup à ce groupe. À l’époque, on avait quelques éléments qui évoluaient en espoirs ou en Promotion League. Maintenant, tout le monde est professionnel et c’est tout autre chose. C’est devenu comme ça. Pour les joueurs, les M21, c’est une fenêtre d’opportunité. Il y a pas mal de scouts et ça permet de se montrer aux clubs de l’élite et de l’étranger. On espère qu’ils viennent nombreux et ce serait bien pour les joueurs.»