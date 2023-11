Football: la Suisse n’est toujours pas qualifiée pour l’Euro

C’est un but de Shon Weissmann à la 88e minute de jeu qui a permis à Israël d’obtenir cette égalisation méritée. En effet, la deuxième période présentée par la Suisse suscitait déjà une sacrée inquiétude tant elle était dominée. En guise d’avertissement, il y avait notamment cette tête de Khalaili qui a terminé sur la barre des buts de Sommer (47e) ou cette main de Zesiger oubliée par la VAR quelques minutes plus tard.

Voilà donc où en est la Suisse. Dans la continuité des derniers matchs, celui de Felcsut a une fois de plus porté les stigmates d’un collectif fragile et d’un Murat Yakin passif devant son banc. Sa sélection ne répond plus, même quand elle semble avoir fait le plus dur.