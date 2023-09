Football: La Suisse s’évite le ridicule contre Andorre

Le public de Tourbillon n’a pas été gâté mardi. Même en ayant vu trois buts, avec cette chiche victoire 3-0 de la Suisse contre la bien faible sélection d’Andorre. Ce qui le contentera? Après deux matches nuls (contre la Roumanie et au Kosovo), l’équipe nationale a au moins retrouvé le chemin du succès et elle est tout proche de se qualifier pour l’Euro 2024.

Retour à 3 défenseurs

Pourtant, peut-être pour contenter Granit Xhaka et les cadres de la sélection, Murat Yakin avait choisi de changer son fusil d’épaule. Pour la première fois depuis la défaite 6-1 contre le Portugal en 8es de finale du dernier Mondial, le technicien avait opté pour une défense à trois. Le système? Un 3-4-3, avec Vargas à droite et Steffen à gauche, alors qu’Amdouni et Shaqiri entouraient Itten. L’animation? Proche du néant. On ne ravive pas les idées d’antan d’un coup de sac.