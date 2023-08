Serie A: L’AC Milan sans problème contre Bologne

Dan Ndoye (à dr.) et Bologne n’ont rien pu faire contre Milan (ici Theo Hernandez).

L’AC Milan, porté par Olivier Giroud et Christian Pulisic, a dominé Bologne sur son terrain (2-0) en clôture de la 1re journée du Championnat d’Italie, lundi. Giroud et Pulisic, arrivé à l’intersaison en provenance de Chelsea pour 20 millions d’euros, ne se côtoient que depuis quelques semaines, mais leur association a déjà fait quelques étincelles.

L’attaquant français a ouvert la marque dès la 12e minute en reprenant au deuxième poteau une remise en retrait de Tijjani Reijnders après une ouverture lumineuse de Pulisic. En incluant la fin de saison dernière, Giroud, 36 ans, a inscrit six buts lors des quatre derniers matches de championnat.

Huit minutes plus tard, le champion du monde 2018 s’est mué en passeur pour Pulisic qu’il a décalé astucieusement dans la surface de réparation.

Maignan décisif face à Aebischer

Bologne, avec Dan Ndoye et Michel Aebischer titulaires, qui avait frappé la transversale dès la première minute sur une tentative de loin de Charalampos Lykogiannis, a fini par reprendre ses esprits en seconde période. Mais l’équipe entraînée par Thiago Motta a buté sur le gardien de l’équipe de France Mike Maignan, décisif face à Michel Aebischer (61e).

Après les sorties de Giroud et Pulsic à la 73e minute, le club lombard a bien failli ajouter un troisième but sur un raid de Rafael Leao, mais son tir a été repoussé par le montant gauche du but de Bologne (89). Après ce succès, l’AC Milan est 4e, juste derrière le champion en titre Naples, vainqueur samedi à Frosinone (3-1) avec un doublé de Victor Osimhen.