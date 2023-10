Football: L’AC Milan surfe sur la «Giroudmania»

L’AC Milan a flairé la bonne affaire: au lendemain de la reconversion remarquée d’Olivier Giroud qui a remplacé Mike Maignan en fin de match contre le Genoa, le club lombard a mis en vente dimanche des maillots de gardien de but au nom de l’international français, frappés de son No 9.

«L’AC Milan a décidé de célébrer sa prestation en l’incluant dans notre site internet dans la partie réservée aux gardiens de but et pour quelques jours, il sera possible d’acheter le maillot de gardien Giroud No 9», poursuit le club.