Football: L’Ajax Amsterdam enfoncé dans une crise sans précédent

Josip Sutalo baisse la tête, Chuba Akpom n’est pas plus heureux: l’heure est grave du côté d’Ajax Amsterdam.

L’Ajax Amsterdam, club iconique des Pays-Bas, est enfoncé dans une crise sans précédent. Quatorzièmes d’Eredivisie néerlandaise, les Amstellodamois sont au fond du gouffre. Et la claque subie face à Feyenoord en deux-temps – match arrêté dimanche sur le score de 0-3 en raison de jets de fumigènes, match terminé mercredi à huis clos sur le score final de 0-4 – n’est pas venue rétablir la paix dans l’entourage de l’équipe.

Car au beau milieu de ce marasame, le directeur sportif Sven Mislintat a été limogé il y a quelques jours, et le président Pier Erina a présenté sa démission mercredi soir (pour lundi prochain 2 octobre). Et les jours de l’entraîneur Maurice Steijn semblent comptés.

Les ennuis de l’Ajax ont commencé cet été, avec l’arrivée de Mislintat et une campagne de recrutement que beaucoup considèrent comme ratée, malgré un investissement de quelque 150 millions d’euros. Surtout, le club s’est séparé de plusieurs éléments d’importance, notamment le capitaine Dusan Tadic (105 buts et 112 assists en 241 matches), parti à Fenerbahçe Istanbul en raison du manque d’ambition affiché par l’Ajax sur le mercato.

Il est passé par Borussia Dortmund, Arsenal et le VfB Stuttgart, mais Sven Mislintat n’a pas fait long à l’Ajax Amsterdam.

La victoire 4-1 contre Heracles Almelo en ouverture de championnat n’a été qu’un feu de paille. Depuis ce 12 août, l’Ajax n’a plus gagné: deux nuls et deux défaites en championnat, et un nul contre une équipe de Marseille également en pleine crise en Ligue des champions (3-3, après avoir mené 2-0, puis 3-2).