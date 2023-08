Football: L’Atlético Madrid humilie le Rayo Vallecano en Liga

Antoine Griezmann a ouvert le score dès la 3e minute, s'offrant son premier but de la saison, avant que Memphis Depay (16e) et Nahuel Molina (36e) ne creusent l'écart en première période. Entré en jeu à la place de Depay, blessé, Alvaro Morata a ajouté un quatrième but en fin de partie, imité quelques minutes plus tard par Angel Correa (79e). Morata s'est même offert un doublé, profitant des largesses défensives des Vallecans (84e), qui ont laissé filer Marcos Llorente pour marquer le but du 7-0 (86e).