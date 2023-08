Football: Le Barça l’emporte dans un festival de but

Les Blaugrana ont pris la tête dès la 12e minute grâce à une tête croisée au second poteau de Gavi, à la réception d’un centre enroulé de Lamine Yamal. Pensant mettre le Barça à l’abri, Frenkie de Jong a doublé la mise trois minutes plus tard après une frappe contrée de Lewandowski.

L’international espoir espagnol Alex Baena a cru porter le coup fatal aux Catalans en offrant le but du 3-2 au sous-marin jaune (50e) d’une frappe enroulée venue se loger dans le petit filet de Ter Stegen.

Lamine Yamal intenable

Vers Lamine Yamal, 16 ans, toujours aussi virevoltant et déjà passeur décisif sur l’ouverture du score de Gavi.

Le gardien danois a repoussé l’échéance en détournant les tentatives de Lewandowski (60e) et Alonso (65e), avant de s’incliner devant Ferran Torres, à peine entré en jeu.

L’international espagnol a égalisé en deux temps du pied gauche (68e), signant un deuxième but en deux matches.

Dans ce qui commence à devenir son action fétiche, Lamine Yamal a encore débloqué la situation en rentrant sur son pied gauche à l’entrée la surface. Malheureux, le jeune ailier a buté sur le montant une deuxième fois, mais Lewandowski avait bien suivi et n’a plus eu qu’à conclure dans le but vide.