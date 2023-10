Champions League: Victoire pour le Barça, pas pour la Lazio

La joie des Catalans après le deuxième but inscrit par Fermín López (2e depuis la dr.).

À trois jours du Clásico face au Real Madrid, samedi (16 h 15), Xavi Hernández, toujours privé de plusieurs cadres dont Robert Lewandowski, Pedri et Frenkie de Jong, avait choisi de faire tourner contre une formation ukrainienne largement à sa portée.

Face à cette hécatombe de blessures, les Catalans peuvent heureusement compter sur leurs jeunes talents formés à la Masia, Lamine Yamal, 16 ans, et Fermín López, 20 ans, titularisé pour la première fois en C1.

L’enchaînement de classe de Fermín López

Le cinquième but en huit matchs de C1 avec Barcelone pour l’ex-ailier de Manchester City, qui s’était dit «prêt à prendre ses responsabilités» avant le match, se considérant «comme un vieux» au milieu de tous ces jeunes talents.

Il a dû prendre quelques rides, quelques minutes plus tard, en assistant à l’enchaînement de classe de Fermín López, qui a décoché une frappe puissante du droit (36 e , 2-0) pour s’offrir un premier but pour sa première titularisation en Ligue des champions.

Au retour des vestiaires, les Blaugrana ont baissé le pied et se sont fait surprendre par les Ukrainiens, Sudakov prenant de vitesse Romeu pour réduire la marque à l’heure de jeu (62 e , 2-1).

Dans l'autre match de la poule, le Royal Anvers a reçu une leçon du FC Porto et s'est incliné 1-4. Une victoire qui permet aux Portugais de prendre la deuxième place, avec six points. Le Shakhtar suit avec 3 points et les Belges sont derniers (0).