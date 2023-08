Football: Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka fait forte impression

Grâce à une prestation de grande qualité et porté par Victor Boniface, l'une de ses recrues, le Leverkusen de Granit Xhaka a dominé Leipzig (3-2) samedi après-midi, dans un choc entre outsiders. Vainqueur 4-0 sur la pelouse du Werder Brême vendredi soir en ouverture de la saison 2023-2024 de Bundesliga, le Bayern a laissé pour la première journée le fauteuil de leader à Stuttgart, maintenu la saison passée à l'issue d'un barrage contre Hambourg, et qui a corrigé Bochum samedi 5-0. En début de soirée, le Borussia Dortmund reçoit Cologne (18h30), dans son Westfalenstadion.

Au lendemain de la démonstration offensive munichoise, le bal des quelques prétendants pour stopper l'hégémonie bavaroise a offert une première danse sur un rythme effréné entre le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig samedi après-midi. «On sait que l'on a une grande qualité dans le groupe. On a de bonnes individualités, mais il faut le montrer sur le terrain. On l'a fait en grande partie aujourd'hui (ndlr: samedi), mais il y a une marge de progression, on peut s'améliorer. On sent l'énergie positive dans l'équipe», a estimé le milieu de Leverkusen Jonas Hofmann au micro du diffuseur Sky.