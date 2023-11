Football: Le Bayern prend la porte en Coupe contre une équipe de D3

Le FC Sarrebruck a créé l’exploit grâce à un but au bout du temps additionnel.

Le Bayern Munich a vécu une soirée cauchemar mercredi à Sarrebruck, éliminé de la Coupe d’Allemagne en 16es de finale par un pensionnaire de troisième division, et amoindri par la blessure de son défenseur Matthijs de Ligt, à trois jours du Klassiker à Dortmund.

Pour le Bayern, il s’agit de la troisième sortie de piste prématurée sur les quatre dernières saisons, au stade des 16es de finale de la Coupe. En janvier 2021, il avait été battu par Kiel (alors en 2e division), aux tirs au but, et en novembre 2021, il avait subi la plus lourde défaite de son histoire en Coupe sur la pelouse de Mönchengladbach (5-0).