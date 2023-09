Football: Le Bayern se paye United au terme d’une fête de buts

Onana vit un début de saison difficile. AFP

Depuis la mi-août, il est devenu beaucoup trop facile de marquer des buts à Manchester United. Le Bayern en a largement profité mercredi en marquant deux fois aux 28e et 32e minutes. Sané a d'abord tiré parti d'une bourde du gardien Onana. Musiala a ensuite ridiculisé la défense des Red Devils, avant de servir sur un plateau le 2-0 à Gnabry. C'est le 5e match de suite que la troupe d'Erik ten Hag encaisse au moins 2 buts dans une partie. Une telle série n'était plus arrivée depuis 22 ans!

Les Mancuniens ont bien réagi au retour des vestiaires et Hojlund a relancé les siens avec un peu de chance (49e). Quatre minutes plus tard toutefois, un penalty très sévère - accordé grâce à la VAR à la suite d'une main d'Eriksen - a offert le 3-1 à Kane. Assommés, les Anglais n'ont plus vraiment existé, Sané a encore frappé sur le poteau (56e) et Tel tué le petit suspense (92e) né du but bizarre de Casemiro à la 88e et ravivé par le coup franc bizarre de Fernandes (95e).



Autre groupe (B) et autre club anglais, mais deux salles et deux ambiances. Car Arsenal n'a fait qu'une bouchée sur sa pelouse des Néerlandais du PSV Eindhoven (4-0). L'affaire était même classée après 20 minutes de jeu, le temps pour Saka (8e) et Trossard d'assurer les 3 points. Gabriel Jesus (38e) et Odegaard ont salé l'addition ensuite (70e). Bien plus au sud, deux équipes qui rêvent d'une place en 8e de finale se sont neutralisées. Le FC Séville avait ouvert le score par Ocampos contre Lens (8e), mais un coup franc en pleine lucarne de Fulgini (24e) a rééquilibré les débats.

La poule D a quant à elle réservé une surprise et demie d'entrée de jeu. La première a eu lieu à San Sebastian, où la Real Sociedad a failli se jouer de l'Inter Milan (1-1). L’égalisation de Martinez (87e) a répondu au but rapide de Mendez dès la 4e minute. A Lisbonne, le Benfica, à 10 dès le premier quart d'heure, a été dominé par la très jeune troupe du RB Salzbourg (moins de 22 ans de moyenne d'âge!). Sans le Vaudois Bryan Okoh, blessé, les Autrichiens se sont imposés 2-0 via Simic sur penalty (14e) et Gloukh (50e).