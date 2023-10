Football: Le bus de Lyon caillassé à Marseille, OM-OL reporté

Le choc de la 10e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, programmé dimanche soir à 20h45 au stade Vélodrome, a été reporté à une date ultérieure après que le bus de l'équipe lyonnaise a été visé par des projectiles, causant la blessure de l'entraîneur Fabio Grosso.

Sur une photo circulant sur X (anciennement Twitter), Fabio Grosso, couché sur un brancard avec le survêtement de l'OL, semble blessé et ouvert au-dessus de l'oeil gauche, au niveau de la paupière, de l'arcade et au-dessus du sourcil. Selon une source proche du club lyonnais, Fabio Grosso a été victime de nombreux vertiges et souffre de traumatismes multiples.