Football: Le Chicago de Shaqiri battu pour la quatrième fois de suite

Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers de Chicago sont dans le dur en cette fin d’été.

Chicago n’y arrive plus en Major League Soccer. Sur la pelouse de DC United, dans la nuit de samedi à dimanche, le Fire a enchaîné un troisième match sans marquer. Surtout, il a concédé une quatrième défaite en autant de matches (4-0).

Ce nouveau faux-pas a des répercussions au classement: Xherdan Shaqiri, Maren Haile-Selassie et leurs coéquipiers reculent de la 9e à la 10e place dans la Conférence Est, doublés par leurs adversaires du soir. Or, seules les sept équipes les mieux classées de chaque conférence à la fin de la saison régulière se qualifient directement pour les play-off, tandis que le 8e et le 9e s’affronteront pour obtenir un dernier sésame.