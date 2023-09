FOOTBALL: Le Collectif Tourbillon tend une main au FC Sion, qui ne la saisit pas vraiment

Le Collectif Tourbillon, entité née ce printemps dans le but de renforcer l’identité valaisanne du FC Sion tout en gardant un œil attentif sur son développement futur, a tenu sa première conférence de presse ce mardi. C’était l’occasion de dévoiler les grandes lignes d’un «rapport financier sur le FC Sion et ses perspectives économiques»; un document de 103 pages qui décrypte l’industrie du football en Suisse et à l’étranger, via ses travers et ses vertus, passe au crible les comptes de l’institution sédunoise et dessine des solutions pour un avenir que le président Christian Constantin maintient délibérément dans le flou.