Football: Le déplacement de la Suisse en Israël forcément en sursis

Murat Yakin et les siens vont-ils se déplacer

Jeudi prochain, à 20h45, l’équipe de Suisse est censée se présenter sur la pelouse du Bloomfield Stadium de Tel-Aviv. Un match très important dans l’optique d’une éventuelle qualification pour l’Euro 2024 qui se déroulera l’été prochain en Allemagne. La «Nati», avec 14 points en six rencontres, pouvait y faire un grand pas en direction de la première place de son groupe I, face à des Israéliens troisièmes avec onze unités au compteur.

Mais ces calculs d’apothicaires n’occupent plus les esprits depuis ce samedi matin, après les attaques terroristes du Hamas, sur terre comme dans les airs, à plusieurs endroits autour de la bande de Gaza. L’enceinte où la rencontre de la Suisse est prévue n’est qu’à une soixantaine de kilomètres des combats et l’heure n’est de loin pas à penser au sport. Des roquettes auraient d’ailleurs été tirées contre la population civile à Jérusalem et à Tel Aviv.