Football: Le FC Sion n’est plus leader de Challenge League

Théo Bouchlarhem et ses coéquipiers restent invaincus en Challenge League cette saison mais ils ont été dépossédés de leur place de leader.

Appelez-la «Berformance arena». Habitué à changer de «naming» au gré des flux de sponsors, le stade de Schaffhouse est passé aux mains d'une entreprise spécialisée dans la finance numérique. C'est donc à l'autre bout du pays, dans cette Berformance arena, que le FC Sion a ajouté une page de plus à son invincibilité vendredi. Pas forcément la plus convaincante: un match nul 1-1 qui le contraint à céder son siège de leader.

C'en est devenu une habitude depuis la reprise et leur descente en Challenge League: les Valaisans ont vu leur partie être sifflée par un arbitre qualifié pour diriger des matches de Super League. Il va devenir difficile de continuer à penser que les pressions exercées et largement médiatisées par le club sédunois en fin de saison dernière à l'encontre de l'arbitrage suisse sont étrangères à cet état de fait. La performance au sifflet de Johannes von Mandach, vendredi, n'a à ce titre suscité aucune polémique.

En revanche, la première demi-heure du FC Sion a mené à pas mal de grincements de dents. Les hommes de Didier Tholot n'ont pas créé grand-chose, pas le moindre tir cadré, et se sont fait surprendre sur balle arrêtée par Robin Kamber, plus enclin à se faire de la place dans la surface et à placer sa tête (1-0, 24e). Voilà pour le mauvais Sion, celui à qui les contre-performances pendent au nez.