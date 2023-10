Football: Le FC Sion s'impose à Baden et rejoint Thoune en tête

Il y avait des déplacements moins périlleux à effectuer qu'à Baden pour le FC Sion, de retour aux affaires après la trêve internationale. Les Argoviens, qui n'avaient plus connu la défaite en Challenge League depuis le 27 août dernier, affichaient en effet le meilleur bilan comptable parmi les équipes de deuxième division sur les quatres derniers matches.

Au retour des vestiaires, la domination du FC Sion s'est faite de plus en plus forte. Intenable, Dejan Sorgic a d'abord cru inscrire le 2-0 quelques instants après le coup de sifflet avant d'être signalé hors-jeu. Quelques minutes plus tard, l'avant-centre a forcé Spycher à un arrêt de grande classe sur une déviation. Ce n'était que partie remise puisque à la 50e minute, il a catapulté de la tête un centre précis de Kevin Bua.