Football: Miraculé, le gardien n'oublie personne

Des fleurs, une corbeille de fruits et un pouce levé. La première photo d’Étienne Vaessen, depuis le drame de samedi soir, a été publiée par son club sur les réseaux sociaux. Les dégâts sont encore visibles autour de son œil gauche. Le gardien néerlandais a également réagi pour la première fois. «Je tiens tout d’abord à remercier mes collègues de l’équipe médicale et, bien sûr, les médecins de l’Ajax et les ambulanciers pour avoir agi rapidement et correctement», a-t-il confié. Les messages de soutien arrivent de toutes parts. Je tiens donc à remercier tous ceux qui me témoignent, ainsi qu’à ma famille, une grande sympathie. Nous apprécions énormément ce soutien.»