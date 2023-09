Serie A: La Roma battue par le Genoa

La Roma a été surprise d’entrée par un tir d’Albert Gudmundsson (5e). Elle pensait avoir réussi le plus difficile en égalisant rapidement par Cristante (22e), mais le Genoa est repassé en tête juste avant de regagner les vestiaires sur une superbe combinaison entre Gudmundsson et Morten Thorsby, conclue par une demi-volée de Mateo Retegui.

Thorsby (74e) et Junior Messias (81e) ont profité des largesses de la défense romaine pour alourdir le score.

Présent dans la tribune d’honneur du stade Luigi-Ferraris, la légende de la Roma Francesco Totti a quitté le stade après le quatrième but du Genoa.

En danger

La Roma est en effet 16e au classement avec cinq points, soit dix de moins que le leader, l’Inter, et seulement deux de plus que l’Udinese qui occupe actuellement la 18e place, synonyme de relégation. Le Genoa a lui bondi à la 11e place avec 7 points.

Dans les deux autres rencontres de la soirée, Monza et Bologne, qui jouait avec Michel Aebischer titulaire et Dan Ndoye dès la 59e, ont fait match nul 0-0, tout comme Frosinone et la Fiorentina (1-1).