Football: Le gouvernement français dénonce des chants homophobes durant PSG-OM

Une partie du public parisien a entonné des chamts homophobes au cours de la victoire du PSG contre l'OM (4-0), dimanche soir. Imago

Le gouvernement français a réclamé des «sanctions» après les chants homophobes entonnés pendant plusieurs minutes dimanche soir lors du match PSG-OM, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra appelant le club parisien, qui «condamne», à «porter plainte».

«Très choqué par les insupportables chants homophobes entendus au Parc des Princes lors du #PSGOM», a écrit sur son compte X (ex-Twitter) Olivier Klein, nouveau patron de la Dilcrah (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT), organisme rattaché à Matignon, au lendemain de la rencontre entre le PSG et l'OM au Parc des Princes. «Avec la DILCRAH, je vais saisir le club PSG et la Ligue de football professionnel (LFP) afin que des sanctions soient prises. Nous étudierons aussi les possibilités de saisir la justice», a-t-il ajouté.

Son message s'accompagne d'une vidéo d'une trentaine de secondes dans laquelle on peut entendre des supporters du PSG entonner des chants homophobes à l'encontre des joueurs de l'équipe marseillaise.

Le PSG «condamne» les faits

Tout comme le PSG, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a elle aussi condamné ces chants. «Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes», a-t-elle commenté sur X. «Il est urgent de les éradiquer de nos stades», a-t-elle insisté, précisant que la commission de la LFP était «désormais saisie» et appelant le PSG «à déposer une plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice, pour qu'ils soient sortis des stades».

Contacté par l'AFP, le PSG a indiqué que le club «condamne toutes les formes de discrimination, notamment l'homophobie, et tient à rappeler qu'elles n'ont leur place ni dans les stades ni dans la société». Le PSG «entend renforcer encore son travail de prévention» et «rencontrera dans les prochains jours l'ensemble de ses partenaires sur ce sujet essentiel». Interrogé sur un éventuel dépôt de plainte contre les groupes de supporters, le PSG n'avait pas réagi.

Par ailleurs, la LFP n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP. Selon plusieurs médias, la commission de discipline de la LFP va se saisir des faits mercredi.

Vice ancré dans le football

Selon une journaliste de l'AFP présente au stade pour suivre la rencontre, ces chants émanant surtout de la tribune Auteuil ont duré près d'un quart d'heure. Après le match, l'entraîneur espagnol du PSG Luis Enrique, interrogé sur le sujet, a évacué: «Je suis désolé mais je ne comprends pas si les chants sont gentils ou méchants.»

«Ces insultes violemment homophobes, diffusées à grande échelle et à une heure de grande écoute, banalisent et encouragent l’homophobie dans l’ensemble de la société», a réagi SOS Homophobie lundi dans un communiqué, tout en demandant des «sanctions fermes et exemplaires». Selon l'association, ces chants «sont une manifestation de l'ancrage profond de l'homophobie et des LGBTIphobies dans le milieu du football».

Chant insultant des joueurs

Les joueurs du PSG n'ont, eux, pas réagi. Plusieurs d'entre eux, dont les internationaux français Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, ont été filmés en train d'entonner un chant insultant envers les Marseillais lors de la célébration de groupe dimanche soir devant la tribune Auteuil.

Des chants à caractère homophobes sont régulièrement entonnés dans les stades en France, où une polémique avait eu lieu la saison dernière sur le refus par plusieurs joueurs de porter un maillot au flocage arc-en-ciel. À l'occasion de la campagne annuelle «Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot», tous les joueurs de 1re et 2e divisions étaient invités le week-end du 13 et 14 mai à porter un maillot floqué des couleurs de l'arc-en-ciel, qui ornaient aussi les brassards des capitaines. Cette campagne a été respectée par l'immense majorité des joueurs, mais certains de Toulouse, Nantes ou Guingamp ont refusé de jouer.