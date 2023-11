Football: Le Lausanne-Sport avait très envie de se faire pardonner

Les joueurs du Lausanne-Sport avaient une mission samedi, pour leurs retrouvailles avec Lugano, confiée par Ludovic Magnin: «Mettre toute leur colère et leur frustration sur le terrain.» La consigne faisait évidemment écho au match de Coupe de mercredi, qui n’en a d’ailleurs pas vraiment été un tant l'expulsion de Raoul Giger dès la 5e minute a placé le LS dans la peau d’un simple spectateur balayé 4-0. Elle ne pouvait mieux être appliquée: avec un certain panache et beaucoup d’envie, les Vaudois ont pris leur revanche et les trois points (3-1).