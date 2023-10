Football: C'est parti à la Tuilière entre le LS et le FC Bâle

Avant le FC Bâle, il n'y a eu qu'une seule équipe de Super League, depuis la saison 2015/16, à devoir se contenter de 5 petits points ou moins après les 10 premières journées: Il s'agit du FCZ (4 points), pas plus tard que la saison dernière, alors que le FCZ est leader un an après. Le FCB, lui-même, a toujours eu au moins 13 points au compteur à ce stade du championnat (en 2006/07 et 2022/23).