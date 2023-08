Football: Le Lausanne-Sport domine un remarquable Vevey

En face, agressifs et bien organisés autour de la paire Megier-Zivic, les Veveysans laissaient un minimum d’espaces à leurs adversaires. Et lorsqu’une brèche s’ouvrait, la reprise de la tête de Labeau manquait de puissance (29e), sa déviation du pied de précision (31e) ou alors le but du Martiniquais était justement annulé pour une faute préalable sur Megier (35e). Pour voir le LS prendre l’avantage, il a fallu patienter quelques minutes de plus. Sur un corner de Custodio, le ballon arrivait finalement sur la tête de Labeau. Un peu gêné par Dussenne, le gardien veveysan ne pouvait que repousser le ballon sur le pied d’Ilie, qui ouvrait sans problème le score.