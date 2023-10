Football: Le Lausanne-Sport enfonce un peu plus un FC Bâle exsangue

Sène tient sa vengeance

Sur la première occasion d’une partie plutôt bien entamée par les joueurs de Ludovic Magnin, une jolie frappe - d’une position légèrement excentrée -d’Alvyn Sanches touchait le bas de Barry avant d’être détournée par Hitz. Alerté par ses collaborateurs cachés, M. San - qui ne s’était rendu compte de rien - s’en allait consulter son écran et offrait l’occasion à Kaly Sène de se venger un peu plus d’un club rhénan où il estime ne jamais avoir vraiment eu la chance de montrer ses qualités (19e).

Mis en confiance, l’attaquant sénégalais était tout près de doubler la mise trois minutes plus tard, mais Hitz détournait cette fois son tir. Comme trop souvent, au lieu de chercher à donner le coup de grâce à un adversaire plongé dans le doute, le LS lui laissait ensuite de plus en plus souvent l'initiative. Sans conséquence heureusement, malgré des opportunités pour Jovanovic, Augustin et Sigua. Et lorsque Bâle trouvait l’ouverture grâce à Augustin, sa réussite était justement annulée pour hors-jeu.