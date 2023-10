Football: Le Lausanne-Sport gagne enfin à la Tuilière

Menés par Lucerne à la pause, les Lausannois sont cette fois parvenus à retourner la situation à leur avantage grâce à Kablan et deux pénaltys de Dussenne et Sène (3-1).

Antoine Bernede et les Lausannois ont enfin pu lever les bras à domicile. Martin Meienberger/freshfocus

Entre une lanterne rouge lausannoise toujours à la recherche de sa première victoire devant son public et un FC Lucerne encore sonné par la correction reçue une semaine plus tôt face au FC Zurich (1-4), il ne fallait pas s’attendre à voir, dans un premier temps, deux équipes prendre beaucoup de risques. Dans ce contexte, la supériorité technique des Lucernois leur permettait de contrôler le ballon et leurs adversaires sans trop s’employer. Pour se ménager une première possibilité nette de prendre les devants sur une frappe d’Okou - idéalement placé dans l’axe à dix mètres du but - qui frôlait le montant droit de Letica (5e).

Une occasion qui réveillait un peu des Lausannois qui passaient à leur tour tout près d’ouvrir la marque sur un tir insidieux de Bernede qui heurtait l’extérieur du poteau gauche de Loretz (9e).

Face à ce Lucerne dominateur et dangereux par Okou (9e), Dorn (10e) et surtout Beloko - sauvetage de Letica/29e -, le LS répondait principalement en contre. Mais Diabaté, seul face à Loretz, ratait une reprise de la tête apparemment pas des plus compliquées (24e), alors que Sène, très à l’aise lorsqu’il a des espaces devant lui, échappait à la vigilance de Beka avant de voir le défenseur lucernois détourner in extremis le ballon en corner. Pas pour M. Wolfensberger qui accordait un pénalty que la VAR allait justement annuler (26e).

Réaction tardive, mais puissante

Au lieu de galvaniser les Vaudois, cet épisode allait inciter leurs adversaires à hausser le rythme. Pour obtenir la récompense de leurs efforts peu après la demi-heure lorsque Jashari transperçait une défense lausannoise bien statique avec la complicité de Villiger. Un avantage que Sène, en contre encore une fois, a bien failli annuler, mais Loretz remportait son duel face à l’attaquant dans le temps additionnel.

Mené au score, le LS se devait de réagir. Mais malgré une nette domination, la sortie sur blessure de Beka, le patron de la défense lucernoise, et bien davantage d’agressivité dans les duels, il ne parvenait pas à créer le moindre danger. Jusqu’à ce coup franc bien frappé par Bernede que Kablan réussissait à dévier hors de portée de Loretz (68e).

Sur la lancée de cette égalisation, les Vaudois obtenaient peu après un pénalty indiscutable pour une faute sur Sanches. Une aubaine que Dussenne ne manquait pas (73e). Et comme les bonnes choses vont souvent par deux, le LS obtenait un second pénalty que transformait Sène, cette fois (77e). Largement suffisant pour signer la première victoire lausannoise à domicile depuis son retour en Super League et abandonner la lanterne rouge au FC Bâle.