Football: Le Lausanne-Sport quitte le Tessin bredouille

A l'image d'Espinoza, Lugano a fini par passer contre Lausanne (ici Schwizer et Sanches). Marusca Rezzonico/freshfocus

Le FC Lugano doit être particulièrement heureux d’avoir trois adversaires vaudois en Super League cette saison. Après avoir pris sans problème le meilleur sur le SLO puis Yverdon, les Tessinois ont gagné trois nouveaux points contre le Lausanne-Sport, mercredi. Mais contrairement à ces deux précédentes rencontres, ils n’ont cette fois en rien séduit et rassuré leurs supporters.

Un revers d’autant plus regrettable pour le LS que ce bien modeste Lugano a longtemps semblé à la portée de Vaudois qui ont eu le mérite de mieux entamer la partie. En moins de quatre minutes, Sanches d’abord – mauvais contrôle en position idéale face à Saipi – et Custodio – jolie frappe de peu à côté – ont eu deux belles possibilités d’ouvrir le score. Malheureusement les seules d’une première mi-temps un brin ennuyeuse au cours de laquelle le redoutable Zan Celar a, lui, su profiter d’une sortie hasardeuse de Letika pour offrir un avantage généreux à Lugano (34e).

Mauvais dégagement de Saipi

Seul un exploit individuel ou une erreur luganaise pouvait alors permettre à ce LS, touché moralement et en souffrance sur le plan offensif, de refaire surface. Et c’est la deuxième hypothèse qui offrait à Sanches une égalisation venue de nulle part. Suite à une passe en retrait aussi dangereuse qu’inutile d’un coéquipier, Saipi dégageait le ballon sur le pied du Lausannois, à la fois étonné et heureux de voir les filets trembler (48e). Un but synonyme de précieux point que les Lausannois n’ont toutefois pas pu conserver.

Suite à un triple changement des plus opportuns, Lugano prenait de plus en plus nettement la mesure de son adversaire. Une supériorité que Cimignani allait concrétiser grâce à une superbe frappe d’une vingtaine de mètres qui finissait sa course dans le petit filet de Letika (72e). Trop pour ce LS sans énergie et incapable d’inquiéter une défense luganaise pourtant loin d’être sereine.

Après un long voyage de retour, Ludovic Magnin n’a que deux petits jours seulement pour remonter le moral de ses troupes et préparer au mieux un derby lémanique où la pression pèsera surtout sur les épaules lausannoises. Un duel face à Servette que le LS pourrait d’ailleurs même aborder, samedi, au Stade de Genève, avec une inattendue et désolante lanterne rouge accrochée à son cou si, ce jeudi soir, Bâle ne perd pas contre Lucerne et que, dans le même temps, le SLO remporte, face à Yverdon à la Pontaise, le premier derby vaudois de son histoire en Super League. Un scénario loin d’être invraisemblable.