Liverpool, accroché sur le gong à Leeds (3-3), continue de souffrir dans un championnat au suspense totalement relancé, avec Manchester City sur les talons d’Arsenal.

Football : Les positions se resserrent en tête de Premier League

Le désarroi du capitaine des Reds, Virgil van Dijk. Samedi, Liverpool a encore perdu des points à Leeds. IMAGO/Propaganda Photo

A Leeds, les «Reds» ont encaissé le but de l’égalisation dans le temps additionnel, sur un corner catapulté par Ao Tanaka dans les filets d’Alisson (90e+6).

La saison galère continue donc pour les partenaires de Virgil van Dijk, huitièmes après n’avoir empoché que deux victoires dans leurs dix derniers matches de championnat.

Un doublé rapproché du Français Hugo Ekitiké (48e, 50e) a mis Liverpool sur la voie du succès, mais un tacle aussi inutile que raté de son compatriote Ibrahima Konaté a relancé Leeds sur pénalty (73e, 2-1).

Les locaux ont égalisé dans la foulée par Anton Stach (75e, 2-2) et ont continué d’y croire malgré le but de Dominik Szoboszlai (80e, 3-2).

Cette nouvelle contre-performance fait les affaires de Chelsea (4e, 25 pts), accroché 0-0 à Bournemouth plus tôt, et d’Everton (5e, 24 pts), trop puissant pour Nottingham Forest (3-0).

Une deuxième défaite pour Arsenal

Devant, le podium se tient désormais en trois points: Arsenal (1er, 33 pts) n’a plus que deux points d’avance sur Manchester City (2e, 31 pts) après avoir perdu 2-1 à Aston Villa (3e, 30 pts).

Les Gunners ont été fauchés par un but d’Emiliano Buendia au bout du temps additionnel à Birmingham, terminus d’une série de 18 matches sans défaite toutes compétitions confondues.

L’implacable machine des Gunners tourne au ralenti depuis cinq journées en championnat, avec 8 points pris sur les 15 possibles. Il reste désormais à voir comment ils digèreront cette deuxième défaite de la saison, la première depuis celle concédée le 31 août à Liverpool.

Le revers à Villa Park n’a rien d’infamant ni d’inquiétant, cependant. Relégable après cinq journées, l’équipe d’Unai Emery a depuis empilé neuf succès en dix matches !

Un centre génial de Cherki

Manchester City s’est imposée 3-0 contre Sunderland grâce à Ruben Dias (31e), Josko Gvardiol (35e) et Phil Foden (65e), buteur à la réception d’un centre fantastique signé Rayan Cherki.

L’attaquant français s’est joué d’un adversaire dans le couloir droit avec une accélération puis un crochet, avant de trouver son coéquipier en effectuant un magnifique «coup du foulard», en frappant le ballon derrière sa jambe d’appui.

«Il faut continuer de travailler, donner du plaisir et en prendre. Je suis content de pouvoir jouer dans une grande équipe comme celle-ci, de pouvoir exprimer mes qualités», a commenté l’ancien Lyonnais sur Canal+.

Jouez à Fantasy Football 20 minutes lance en exclusivité un jeu de gestion d'équipes à l'occasion du coup d'envoi de la saison de la Super League suisse. Inscrivez-vous maintenant , créez votre équipe et gagnez de magnifiques prix.