Football: Le Leverkusen de Granit Xhaka humilie l'Union Berlin d'Urs Fischer

Huit ans plus tard, l’élève Alonso a rejoint le maître Guardiola. Son «Werkself» (le «onze de l’usine», surnom du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer) n’a cédé que deux points depuis le début du championnat, un match nul (2-2) arraché in extremis à Munich contre le Bayern à la mi-septembre. Avec 31 points, Leverkusen devance le Bayern Munich de deux longueurs au tiers de la saison et avant la trêve internationale d’une dizaine de jours. Le bilan de Granit Xhaka et ses coéquipiers a de quoi impressionner: en 17 matches toutes compétitions confondues, ils ont gagné 16 fois, pour un seul nul.