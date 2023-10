Football: Le Leverkusen de Xhaka continue de briller, le Bayern s'accroche

Granit Xhaka et le Bayer Leverkusen dominent la Bundesliga en ce début de saison.

Avec un jeu attractif, le Bayer Leverkusen réalise de loin le meilleur début de saison de son histoire et conserve logiquement la première place.

Leverkusen compte un point d’avance sur Stuttgart (18) et deux sur le Borussia Dortmund (tous deux se sont imposés samedi, respectivement contre Wolfsburg 3-1 et l’Union Berlin 4-2) et le Bayern Munich (17), qui a dominé Fribourg 3 à 0 dimanche en début de soirée.