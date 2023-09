Football: Le Liechtenstein s’est-il offert le but de l’année?

Depuis, la sélection de Konrad Fünfstück avait enchaîné huit matches – et huit défaites – sans trouver l’ouverture. Mais la série a fini par prendre fin vendredi soir, sur la pelouse du stade Bilino Polje, à Zenica. De manière brillante qui plus est. Car Sandro Wolfinger, qui a endossé le costume de héros, a inscrit une réussite tout simplement extraordinaire face à la Bosnie, dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne.

À la 21e minute, et alors que le Liechtenstein était déjà mené de deux longueurs – buts de Dzeko (3e) et de Lüchinger contre-son-camp (18e) –, le milieu droit de 32 ans a repris de volée le ballon des 25 mètres et l’a expédié directement dans la lucarne opposée des buts gardés par Ibrahim Sehic. Un geste d’une pureté technique parfaite et d’une formidable puissance qui ne ferait assurément pas tache s’il venait à être plébiscité au Prix Puskas.