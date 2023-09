Super League: Lausanne prend un point contre le FCZ

Pour le LS, cela rend donc la performance un peu moins à blâmer cette fois-ci que la précédente qu’il avait réalisée à domicile, lorsqu’il s’était incliné 5-2 contre Winterthour le 27 août. Parce que face au leader du championnat, il fallait se montrer à la hauteur, pour ne pas craquer et ne pas s’enfoncer dans une crise qui n’a pas lieu d’être. Contrat rempli.

Même si Lausanne a presque cru que tout cela allait lui tomber dessus, et ce dès la première minute du match. Heureusement, le but qu’avait inscrit Okita était annulé pour une main du Congolais au moment de contrôler la balle. Une frayeur, rien de plus.