Football: Lausanne mené à la pause face à Lucerne

Ces 45 minutes ont été serrées entre Vaudois et Lucernois mais les visiteurs, plus réalistes et plus adroits techniquement, ont pris l'avantage d'un magnifique mouvement collectif entre Jashari et Viliger. Les Lausannois n'ont pour autant pas baissé les bras et ont tenté des choses. Ils ne doivent pas se décourager et s'appuyer sur quelques belles opportunités qu'ils ont pu avoir, comme celle de la 45e minute au bout des pieds de Sène.