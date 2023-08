Football: Le LS ridiculisé à domicile par Winterthour

Ce LS-Winti était placé sous le signe de l’amitié. Non seulement parce que les fans des deux équipes sont en quelque sorte jumelés, mais aussi parce que les Vaudois ont offert un maillot floqué à leur ancien joueur Aldin Türkes, parti dans la banlieue zurichoise cet été après quatre ans passés sur les hauts de Lausanne. Dans sa grande bonté, en plus du paletot à son nom, le club de la capitale olympique a offert l’ouverture du score à son ancien attaquant bien servi par Samuel Ballet au milieu d’une défense apathique (10e). Pas le dernier cadeau de la soirée.

Dussenne adoucit la note

Dans la foulée, Adrian Gantenbein et Di Guisto ont inventé un une-deux qui a permis au premier de tromper le portier lausannois (53e). Le deuxième, ancien international M21 et toujours aussi bon, a encore trouvé Samuel Ballet pour le 0-3, quatre minutes plus tard. Une frappe de l’entrant Kaly Sène a fait trembler la transversale (69e), mais c’est sur un de ses innombrables coups de coin (11 corners à 1!) et sur un centre raté mais directement au fond que Lausanne a un peu adouci la note, les deux fois par Noë Dussenne (78e et 91e). Sayfallah Ltaief a toutefois remis deux coups de sel sur la facture, bien trop facilement (86e et 93e).