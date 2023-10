FOOTBALL: Le Luxembourg n'a jamais été aussi proche de l'Euro

Malgré deux claques prises face au Portugal (0-6 et 9-0), l'équipe nationale du Luxembourg pointe étonamment à la 3e place du classement du groupe J des éliminatoires pour l'Euro 2024.

Dans un groupe relativement faible, dont font également partie le Liechtenstein, l'Islande, la Bosnie-Herzégovine et la Slovaquie, les Luxembourgeois ont signé trois succès et deux nuls. Si les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont obtenu leur ticket, vendredi, le 2e billet pour l'Allemagne est encore à portée de pieds du Petit Poucet.

Si la Slovaquie garde pour l'instant l'avantage avec deux points d'avance sur les Luxembourgeois, un succès de ces derniers ce lundi, à domicile, les mettrait sur orbite, surtout que leurs deux dernières rencontres les opposeront à la Bosnie et au Liechtenstein, deux équipes que les «Roten Löwen» ont dominé lors des matches aller.

«C'est le match de ma vie», a déclaré le milieu de terrain Mathias Olesen, dans Tageblatt. «Le stade sera plein, près de 10'000 personnes nous soutiendront et créeront une ambiance extraordinaire. Ce sera un duel très intense», a-t-il ajouté. «Tout le monde veut assister à cette rencontre. L'enjeu est inédit pour nous et cet engouement fait chaud au cœur» a reconnu Paul Philipp.

En 2015, lors des qualifications pour l'Euro 2016, la Slovaquie s'était imposée 4-2 au Luxembourg. Mais cette année, les Luxembourgeois possèdent une équipe plus expérimentée et d'un meilleur niveau. Bien que privé d'Yvandro Borges (Dortmund), le sélectionneur Luc Holtz pourra compter, entre autres, sur Christopher Martins Pereira (Spartak Moscou), Leandro Barreiro (Mayence), le gardien Anthony Moris (Union Saint-Gilloise) et Mathias Olesen (Cologne).