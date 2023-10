Football: Le nouveau gardien numéro 1 d'Arsenal fait débat

Lors de son arrivée dans le nord de Londres à l'été 2021 en provenance de Sheffield, Aaron Ramsdale avait suscité un certain débat. Arsenal disposait déjà d'un solide gardien en la personne de Bernd Leno, et l'Anglais n'avait pas pu empêcher la relégation des «Blades» en Championship.

Mais cet été, Mikel Arteta a insisté pour faire venir David Raya en fin de mercato. L'Espagnol est le portier de Premier League ayant effectué le plus d'arrêts la saison dernière (154) avec Brentford, et il était sur les tablettes de Manchester United et Tottenham.

Face à Chelsea, son placement sur le but de Mudryk a été critiqué et Arsenal a égaré deux points. Et contre City et Séville, il a donné des sueurs froides à ses supporters balle au pied, malgré les victoires des siens.