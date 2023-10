Murat Yakin garde la confiance du président de l'ASF

À la question «Que pensez-vous des discussions actuelles sur l’entraîneur dans les médias?», Dominique Blanc répond de manière catégorique: «Notre directeur de la Nati, Pierluigi Tami, s'est déjà exprimé clairement dans son interview à la RSI juste après le match de dimanche. Il n'y a pas de débat au sein de l'ASF lorsqu'il s'agit du poste d'entraîneur de notre équipe nationale. Murat Yakin est et reste notre entraîneur national et il dispose de toute notre confiance pour conduire notre équipe vers l'objectif fixé, qui est la qualification pour l'Euro 2024 en Allemagne. Et comme nous l'avons déjà discuté et communiqué en juin: nous allons nous asseoir ensemble après la qualification et planifier l'avenir ensemble.»