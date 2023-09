Football: Le PSG bute sur Mory Diaw, l'OM tombe à Monaco

L'OM, dirigé par son nouvel entraineur Gennaro Gattuso et menant deux fois au score, n'a pas réussi à tenir contre l'AS Monaco (3-2), nouveau leader grâce à un doublé du jeune Maghnes Akliouche (8e, 52e) et un but de la recrue Folarin Balogun. À l'issue d'un match un peu fou, les Marseillais n'ont pas relevé la tête, avec 10 buts encaissés lors des 3 derniers matches.

Face à la lanterne rouge Clermont, porté par son gardien Mory Diaw formé au PSG et passé par le Lausanne-Sport entre 2019 et 2022, les Parisiens ont été stoppés et leur attaque muselée, après leur carton plein dimanche dernier contre l'OM (4-0), et malgré le retour de Kylian Mbappé, sorti sur blessure le week-end dernier.