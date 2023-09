Football: Le PSG déclasse l’OM, sans Mbappé, blessé

L’Olympique de Marseille, en pleine crise et sans entraîneur à sa tête, a plongé un peu plus contre le Paris SG, qui n’en a fait qu’une bouchée (4-0), mais perdant sa star Kylian Mbappé, sorti sur blessure.

Les Marseillais avaient sorti un peu la tête de l’eau en fin de semaine avec un bon résultat contre l’Ajax Amsterdam en C3 jeudi (3-3), et un peu plus vendredi quand le président de l’OM Pablo Longoria a annoncé qu’il restait aux commandes du club. Le dirigeant espagnol était d’ailleurs présent dimanche au Parc pour voir son équipe, largement dominée dans le jeu et privée de ballon.