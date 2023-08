 Football: Le PSG enfin lancé, l’OM au sommet de la Ligue 1

Kylian Mbappe n’a pas manqué ses retrouvailles avec le Parc des Princes. AFP

En échec depuis le début de saison, le PSG a profité du choc contre Lens pour remporter avec la manière son premier succès de la saison, samedi au Parc des Princes lors de la 3e journée de Ligue 1. Kylian Mbappé (3-1), de retour comme titulaire et toujours aussi indispensable, a inscrit un doublé.

Après deux nuls d'affilée sans saveur, Paris a enfin lancé son championnat. Plus dangereux et plus mobiles qu'au cours de leurs sorties précédentes, les troupes de Luis Enrique ont rendu une copie beaucoup plus aboutie qui leur évite de sombrer dans la sinistrose. Si le jeu parisien manque encore parfois d'efficacité, il a tout de même semblé plus tranchant face aux Sang et Or, ex-dauphins renvoyés à leurs difficultés actuelles avec un seul petit point en trois rencontres.

Alors que le PSG n'avait trouvé l'ouverture qu'une seule fois en deux matches sur un penalty de Kylian Mbappé, il a cette fois réussi à conclure trois actions dignes de ce nom grâce à Asensio, après un beau travail du milieu portugais Vitinha (43e), et surtout Mbappé, d'abord à la suite d'un relais avec Lucas Hernandez (52e) puis sur un tir doublement dévié par la défense lensoise (90e+1).

Mbappé a régalé

Réintégré à l'équipe première le 13 août, après avoir été mis à l'écart par sa direction, mécontente de sa décision de rester jusqu'en 2024 sans prolonger son contrat au-delà de cette date, la star du PSG n'avait eu droit qu'à une quarantaine de minutes sur la pelouse la semaine dernière à Toulouse. Il n'a pas manqué ses retrouvailles avec le Parc et le onze de départ, après ses dernières semaines très mouvementées, éclaboussant la partie de toute sa classe.

Si le PSG est parvenu à se débloquer offensivement, la présence au coup d'envoi du capitaine de l'équipe de France n'y est pas pour rien, apportant vitesse, profondeur et surtout justesse technique, des éléments qui avaient cruellement fait défaut jusque-là. Mbappé a d'ailleurs été tout près de réussir un festival en seconde période (55e, 64e). Avant la pause, le No 7 avait déjà eu la possibilité d'amener le danger, combinant le plus souvent avec son compère en bleu Ousmane Dembélé, qui découvrait de son côté le Parc sous le maillot parisien. Il a ainsi d'abord buté sur Brice Samba (30e) avant de voir sa reprise de volée contrée par la défense lensoise (32e).

Si l'attaque parisienne s'est délivrée d'un poids, la défense est restée d'une solidité sans faille, la marque de fabrique du PSG version Luis Enrique, malgré un but anecdotique encaissé dans les arrêts de jeu par Morgan Guilavogui (90e+5). L'entrée en jeu d'Elye Wahi (58e), la plus chère recrue de l'histoire de Lens achetée 35 millions d'euros à Montpellier, n'a pas modifié la donne, Paris n'ayant pas cédé grand chose à son adversaire. Une soirée parfaite, en somme, pour le PSG et son entraîneur.

Marseille assure l’essentiel

Longtemps passif et très terne, l'OM a su se montrer efficace pour battre Brest (2-0) au Stade Vélodrome. Les Marseillais occupent provisoirement la 2e place à égalité avec Monaco. Après trois matches joués, ils affichent un pécule de 7 points et même s'ils n'ont pas été acquis contre des cadors (Reims, Metz et Brest), ils constituent une bonne base pour une équipe refaite du sol au plafond à l'intersaison et dont l'identité reste encore très incertaine.

Les trois points sont bien sûr les bienvenus et Marcelino a tout de même quelques satisfactions à retirer du succès de samedi, mais la prestation d'ensemble reste très mitigée. Si Marseille a pris trois points, c'est parce que la malchance qui l'accompagne depuis le début de saison l'a, cette fois, laissé tranquille.

Il n'y a ainsi eu qu'un seul bon moment dans la très pauvre première période de l'OM et il est venu très vite: dès la 4e minute, avec l'ouverture du score signée Chancel Mbemba, qui a parfaitement repris de la tête un impeccable coup franc excentré de Jordan Veretout (1-0). La suite a été affreuse. Contre des Brestois qui ont pris de l'assurance au fil des minutes, les Marseillais ont énormément laissé le ballon à l'adversaire et l'ont aussi énormément perdu, les rares fois où ils en avaient le contrôle.

En face, les Bretons ont eu beaucoup plus d'occasions, via Jérémy Le Douaron qui a mis une tête facile dans les bras de Pau Lopez (14e), Steve Mounié qui en a placé une autre de peu au-dessus (24e), ou deux frappes de Mahdi Camara (28e) et Le Douaron (30e).

Vitinha se distingue

Le début de deuxième période a encore été difficile et il a fallu plusieurs bons arrêts de Pau Lopez pour laisser l'OM devant. La partie a finalement basculé peu après la sortie d'Iliman Ndiaye et l'entrée de Vitinha, qui respire la confiance retrouvée. Le Portugais a tout de suite pris de la place dans la surface et sur un énième bon centre de Lodi, il a suffisamment perturbé la défense brestoise pour permettre à Ismaïla Sarr de venir inscrire son premier but marseillais (2-0, 65e). Vitinha a encore offert deux occasions en or à Veretout et Pierre-Eymerick Aubameyang, imprécis tout du long, mais le score n'a plus bougé.

L'OM ne devait pas égarer d'autres points après ceux, déjà embêtants, laissés à Metz. Finalement, son bilan comptable, avant d'aller à Nantes vendredi puis de laisser passer la trêve, est très correct. Mais l'impression générale l'est moins et cet OM laisse encore un peu perplexe.