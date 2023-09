Football: Le PSG stoppé à Clermont par un infranchissable Mory Diaw

Manque d'inspiration

Rentré en seconde mi-temps, Gonçalo Ramos a, lui, manqué l'immanquable à deux mètres du but, en voulant jouer avec le gardien Mory Diaw (82e). Le même Diaw - ex-pensionnaire du Lausanne-Sport de 2019 à 2022 - a aussi privé Dembélé d'un premier but sous les couleurs parisiennes. Habitué à un certain déchet à la finition, l'ancien Barcelonais s'est montré plutôt adroit devant le but samedi, mais il est tombé contre un très bon portier. Celui-ci s'est bien couché sur sa gauche (19e) avant de stopper une reprise à bout portant, parmi d'autres tentatives.