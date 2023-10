Football: Le PSG subit la loi de Newcastle, de Schär et de Saint James Park

Dortmund et l’AC Milan restent dos à dos

Avec son premier point, Dortmund est 4e du groupe F, où Newcastle a pris la tête à la faveur de sa victoire face au Paris SG, l’AC Milan se retrouve 3e après ce second nul sans avoir marqué un seul but. «Je suis déçu. On ne peut pas être content après ce nul, on a manqué trop d’occasions et en Ligue des champions, cela ne pardonne pas», a regretté Leão, au micro de la chaîne Prime.