Football: Le Real Madrid freiné par Séville et Sergio Ramos

Les Madrilènes conservent la première place du championnat espagnol, mais donnent l’opportunité à Gérone (2e, 22 points) et au FC Barcelone (3e, 21 points), qui reçoivent respectivement Almeria et l’Athletic Bilbao dimanche, de rattraper leur retard.

Un faux départ à la 4e minute

Le Real a cru ouvrir le score dès la 4e minute sur une mauvaise sortie du gardien norvégien Nyland, mais le but de Valverde a été refusé pour un hors-jeu de Bellingham.

Deux grosses interventions de Ramos

Pour ses retrouvailles avec son ancien club, où il a tout gagné entre 2005 et 2021, Sergio Ramos, 37 ans, a montré qu’il avait encore de beaux restes et s’est interposé devant Alaba (35e) et Kroos (58e) pour garder sa cage inviolée.