9 sur 9 pour le Real Madrid en Ligue des champions

Le Real Madrid poursuit son sans-faute en Ligue des champions. Le succès 2-1 qu’ont remporté mardi les Madrilènes à Braga leur permet de signer une troisième victoire consécutive dans leur Groupe C. Les Merengue doivent leur victoire à des buts de Rodrygo, bien servi par son compatriote Vinicius, et, surtout au onzième but de la saison de l’inévitable Jude Bellingham.