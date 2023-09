Football: Le Real Madrid réconcilie une fillette avec le football

Tout avait mal commencé dimanche. Pour son premier match de foot en live de son existence, accompagnée par sa tante et son frère, la fillette, de couleur de peau noire et avec un maillot floqué au nom de Vinicius Junior sur le dos, a été victime d’insultes racistes aux abords du stade Metropolitano, environ une heure et demie avant le match. «L’Équipe» précise que la famille «profitait des chants et animations d’avant match du Frente Atlético, la frange la plus fanatique des supporters colchoneros».

«Ils ont commencé à chanter «singe», «noir de merde», a raconté la tante, supportrice de l’Atlético, à la radio «Cadena SER» mercredi. L’un des ultras s’est approché de nous, il m’a frappé au bras et m’a dit «casse-toi d’ici, on va vous tuer, emmène ta fille de merde.» Il y avait une multitude de gens en train de la montrer du doigt et de l’insulter. Elle a fait une crise d’angoisse terrible et me criait «sors-moi d’ici, sors-moi d’ici! C’est ce que j’ai fait en l’emmenant le plus loin possible (…) Elle s’est un peu calmée quand elle a enfilé mon pull.»