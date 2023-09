Football: Le Real Madrid renverse la Real Sociedad et reprend la tête

Joselu a marqué le but de la victoire pour le Real Madrid, dimanche soir, contre la Real Sociedad.

Et de cinq! Le Real Madrid a renversé la Real Sociedad (2-1), dimanche au Santiago-Bernabeu, pour décrocher une cinquième victoire en cinq journées en Liga et reprendre la tête du classement devant le Barça.

Malmenés et brouillons, les Madrilènes ont été douchés d’entrée par Barrenetxea, qui a dû s’y prendre à deux fois pour tromper Kepa à bout portant, après un centre parfait du Japonais Tafekusa Kubo (5e).

Sur son action signature, Kubo a failli enfoncer un peu plus son ancien club, à la 10e minute. Sa frappe puissante du gauche est venue se loger dans le petit filet droit de Kepa, mais son but a été refusé pour un hors-jeu au départ de l’action.

Ce deuxième but a réveillé les Merengue, qui sont repartis à l’assaut du but basque. Mais ils ont manqué de réalisme, à l’image de Joselu, auteur d’un incroyable raté sur la barre alors qu’il avait le but grand ouvert.